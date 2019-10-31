Филипп Киркоров: Для меня большая честь и гордость выступать в Баку

На сцене Бакинского конгресс-центра состоялся сольный концерт короля российского шоу-бизнеса, народного артиста России Филиппа Киркорова "#ЦветНастроения. Я+R". В начале концерта артист выразил благодарность за возможность в очередной раз выступать в Азербайджане, сообщает Trend.

"Для меня радость, большая честь и гордость выступать здесь. Хочу выразить огромную благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за внимание к русской культуре, которую, я вижу, любят и уважают в Азербайджане, и, поверьте, это взаимно. Это всегда большая радость для нас встречаться с деятелями культуры Азербайджана. Конечно же, я благодарен первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Удивительной, тонкой женщине, которая очень ценит искусство. И я этим дорожу. Поэтому ответственность, которая на нас лежит, она колоссальна. Эти знаки внимания и уважения дорогого стоят", - сказал народный артист России.

Концерт Филиппа Киркорова получился масштабным и фееричным. Каждый номер программы – это отдельная театрализованная постановка, в которой соединены вокал, хореография, сценические костюмы, уникальное графическое оформление, невероятный реквизит, с которым работает Киркоров и его балетная труппа.