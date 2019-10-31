Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением США правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований. Такое решение принял арбитраж ВТО, передает ТАСС.

"Мы определили, что уровень потерь и упущенной выгоды, понесенных Китаем в результате не соответствующих правилам ВТО методологий, используемых США в антидемпинговых процедурах, касающихся импортируемой из Китая продукции, составляет $3,579128 млрд в год", - говорится в решении.

Подчеркивается, что "Китай, таким образом, может просить Орган по разрешению споров ВТО о приостановке уступок или других обязательств на уровне, не превышающем $3,579128 млрд в год".