Турецкий генерал: «Третья мировая война неизбежна»

Как пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi, в своей недавно изданной книге под названием «Третья мировая война» Памукоголу высказал мнение, что таковая неизбежна. По его словам, об этом ясно свидетельствует объем трат сверхдержав на военные цели.

Памукоглу утверждает, что война начнется между США, Китаем и Россией. Отставной генерал считает, что две из этих сторон объединятся против третьей, а поводом для этого послужат деньги: "Как и в прошлом, война начнется из-за желания стран, направляющих экономическое развитие, не потерять или расширить зоны своего господства и контроля над ресурсами".

Памукоглу высказывает предположение, что, исходя из того, что в двух мировых войнах Россия была союзником Великобритании и Америки, в случае новой войны РФ снова будет союзником США, поводом же может послужить любое невообразимое происшествие. Например, уничтожение самолета, затопление рыболовного судна или теракт или несуществующее событие, выданное за реальное.