Чавушоглу: Франция и Израиль пытались создать курдское государство

Франция и Израиль пытались создать региональное государственное образование в интересах так называемых курдских "отрядов народной самообороны" (YPG) и террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

"Турция разрушила крупную игру в регионе, где определенные страны пытались создать для террористов YPG государственное образование. Речь в первую очередь идет о Франции и Израиле", - цитирует агентство слова главы МИД.

Чавушоглу отметил, что "представители ни одной из этих стран не отвергли свою причастность к подобному плану".