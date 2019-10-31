Новое руководство ИГИЛ: «Америка, не радуйся убийству...»
Обезглавленный неделю назад «черный халифат» не стал долго тянуть и назвал имя нового лидера. Им стал Абу Ибрагим аль-Хашими. В свою очередь Абу Хамза аль-Курейши, озвучивший эту новость, занял место погибшего буквально сразу после аль-Багдади прежнего спикера ИГИЛ Абу Хасана аль-Мухаджира.
Если глава организации подорвал себя во время специальной операции американских сил, то Мухаджир был уничтожен в результате высокоточного ракетного удара по его автомобилю.
«Америка, не радуйся убийству! Ты разве не понимаешь, что халифат простирается с востока на запад у порога Европы и расположился в Африке?» - сказал в своем заявлении новый спикер.
О преемнике аль-Багдади мало что известно, кроме того, что он знаток Корана и ветеран боевых действий под знаменами джихада, сталкивавшийся с американцами в боях. Некоторые эксперты считают, что под именем Абу Ибрагим аль-Хашими может скрываться Абдулла Кардаш, одна из самых одиозных фигур в ИГИЛ.
Бывший офицер иракской армии, Кардаш познакомился с Багдади в американском плену в лагере под Басрой пятнадцать лет назад, и с тех пор они работали вместе. У Кардаша характерное прозвище «Профессор»: в отличие от Абу Бакра аль-Багдади, который осуществлял символическое руководство, Абдулла Кардаш является влиятельным организатором политической и военной жизни ИГИЛ.
«Исламский халифат» остается серьезной силой, располагая парой десятков филиалов по всему миру. Некоторые из них насчитывают сотни бойцов, а, например, в афганском Хорасане их тысячи. В пустынных районах Сирии и Ирака, по оценкам, остается около 14 тысяч боевиков из числа местных и около двух тысяч иностранцев. Недооценивать это обстоятельство не стоит, хотя, безусловно, уничтожение в последнее время важных топ-фигур в организации нанесло по ней большой удар.
Между тем становятся известны детали операции, которая привела к гибели аль-Багдади. В частности, подтверждается информация, что его сдал кто-то из ближайшего окружения. Последние годы лидер ИГИЛ настолько опасался предательства, что приближенными к нему были в основном лишь его родственники. Вот кто-то из них и постарался, согласившись сотрудничать с иракской разведкой, в частности, предоставив материалы, содержащие ДНК аль-Багдади, по которым можно было точно установить его личность (пишут, что это были подштанники «халифа»).
Кроме того, уточнено количество погибших. Как сообщалось, аль-Багдади подорвал себя в подземном тоннеле вместе со своими детьми. Детей было двое, не трое, как прозвучало раньше. При штурме погибли еще шесть человек, четыре из них – женщины. Спецназ «Дельта» уничтожил их, упредив подрыв поясов шахида. Единственная частичная потеря американцев – раненая собака, которая преследовала аль-Багдади по тоннелю, она была поражена ударом тока от оборванных электрических проводов.