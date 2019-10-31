Новое руководство ИГИЛ: «Америка, не радуйся убийству...»

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Обезглавленный неделю назад «черный халифат» не стал долго тянуть и назвал имя нового лидера. Им стал Абу Ибрагим аль-Хашими. В свою очередь Абу Хамза аль-Курейши, озвучивший эту новость, занял место погибшего буквально сразу после аль-Багдади прежнего спикера ИГИЛ Абу Хасана аль-Мухаджира. Если глава организации подорвал себя во время специальной операции американских сил, то Мухаджир был уничтожен в результате высокоточного ракетного удара по его автомобилю.

«Америка, не радуйся убийству! Ты разве не понимаешь, что халифат простирается с востока на запад у порога Европы и расположился в Африке?» - сказал в своем заявлении новый спикер. О преемнике аль-Багдади мало что известно, кроме того, что он знаток Корана и ветеран боевых действий под знаменами джихада, сталкивавшийся с американцами в боях. Некоторые эксперты считают, что под именем Абу Ибрагим аль-Хашими может скрываться Абдулла Кардаш, одна из самых одиозных фигур в ИГИЛ. Бывший офицер иракской армии, Кардаш познакомился с Багдади в американском плену в лагере под Басрой пятнадцать лет назад, и с тех пор они работали вместе. У Кардаша характерное прозвище «Профессор»: в отличие от Абу Бакра аль-Багдади, который осуществлял символическое руководство, Абдулла Кардаш является влиятельным организатором политической и военной жизни ИГИЛ. «Исламский халифат» остается серьезной силой, располагая парой десятков филиалов по всему миру. Некоторые из них насчитывают сотни бойцов, а, например, в афганском Хорасане их тысячи. В пустынных районах Сирии и Ирака, по оценкам, остается около 14 тысяч боевиков из числа местных и около двух тысяч иностранцев. Недооценивать это обстоятельство не стоит, хотя, безусловно, уничтожение в последнее время важных топ-фигур в организации нанесло по ней большой удар.