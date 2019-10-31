Нетаньяху: СМИ топчут достоинство моей жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в поддержку своей супруги Сары и заявил, что враждебные правому правительству СМИ ежедневно «поливают грязью доброе имя его жены, которая является примером для тысяч женщин в Израиле и за его пределами», пишут израильские СМИ.

По словам Нетаньяху, причиной нападок на Сару является его популярность у рядовых избирателей и работа во главе правительства Израиля. В связи с этим израильский премьер опубликовал пост в фейсбук, отмечает MIGnews.

«Мне больно видеть, как льют кровь моей жены и топчут ее достоинство. Каждый вечер они искажают характер моей жены, Сары. К несчастью, любой, кто хочет ударить по мне - прежде всего наносит удар по ней и по нашему сыну - потоком непрекращающихся криминальных сливов, которые никто не расследует и никто не пытается остановить. Все бессмысленные расследования против нее ни к чему не привели. Семь дел против нее были закрыты даже до того, как их передали в суд».