Киев потребовал от Москвы репараций за Донбасс — Кремль ответил

"Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, планируют ли российские власти каким-либо образом участвовать в восстановлении пострадавших от военных действий регионов на востоке Украины.

Песков также подчеркнул, что в настоящее время Россия и ряд других стран принимают все возможные меры для содействия в украинском урегулировании.

Накануне украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о необходимости российских репараций. "Пусть возвращают нам сначала территорию, потом выплачивает репарации страна-агрессор, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать данный регион", - отметил Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1", не назвав при этом возможной суммы репараций.