«Нефтчи» и «Карабах» сыграли вничью матч лидеров
Сегодня на стадионе «Бакселл Арена» матчем «Нефтчи» - «Карабах» стартовал 10-й тур чемпионата Азербайджана по футболу.
Игра, которую можно назвать центральной во втором круге, завершилась без забитых голов - 0:0.
Таким образом, отрыв между 1-м и 2-м местом сохранился – «Карабах» опережает «Нефтчи» на 8 очков.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 26 очков (10 матчей)
2. «Нефтчи» - 18 (10)
3. «Кешля» - 15 (9)
4. «Сабаил» - 10 (9)
5. «Сумгаит» - 10 (9)
6. «Зиря» - 9 (9)
7. «Сабах» - 7 (9)
8. «Габала» - 6 (9).
Завтра состоится матч «Сабаил» - «Кешля» (время начала – 16:00), а в воскресенье сыграют: «Зиря» - «Сумгаит» (15:00) и «Габала» - «Сабах» (17:00).