Половина жителей США за импичмент Трампа

49% американцев выступают за отстранение политика от власти, 47% - против, показал опрос Washington Post-ABC News. Аналогичную оценку дает усреднение других социологических опросов, пишет сайт RealClearPolitics.

Против импичмента выступают 82% республиканцев, за - 82% демократов, отмечается в опросе WP/ABC. Среди американцев, не причисляющих себя к сторонникам двух партий, против «увольнения» Трампа 49% населения, за - 47%.

Накануне палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за порядок процедуры импичмента президента страны. Резолюцию поддержали 232 из 431 конгрессмена с правом голоса, в том числе 231 демократ и один независимый депутат. Все участвовавшие в голосовании республиканцы высказались против. Демократы обвиняют Трампа в превышении должностных полномочий и попытке использовать главу другого государства - президента Украины Владимира Зеленского для вмешательства в предвыборную кампанию в США. Трамп и его сторонники полностью отрицают обвинения.

Согласно Конституции, следствие по делу об импичменте ведет нижняя палата Конгресса. Она должна утвердить обвинительное заключение простым большинством голосов и передать его в Сенат, который исполнит функции суда.