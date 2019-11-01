Морское агентство предупреждает...

С дневных часов 2 ноября и до утра 3 ноября в морской акватории Каспия скорость северо-западного, северного ветра будет достигать 18-23 м/сек, с порывами до 28-33 м/сек. В открытом море скорость ветра составит 35 м/сек. Высота волн составит 2-4 метра, в дальнейшем 5,5-7,5 метров. Об этом говорится в предупреждении, поступившем из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов в Национальный центр Государственного морского агентства.

В пресс-службе Государственного морского агентства заявили, что после поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства владельцы кораблей, портовые капитаны, инспекторы портового контроля были проинструктированы о принятии соответствующих мер и усилении службы. Корабли, стоящие на якоре и находящиеся в плавании в водах Службы управления кораблей проинформированы посредством NAVTEX и других средств связи, даны соответствующие указания.

Государственное морское агентство функционирует в усиленном режиме, обеспечено безопасное передвижение кораблей в территориальных водах Азербайджана, как под азербайджанским флагом, так и под флагами зарубежных стран.