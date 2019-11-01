Гурбан Гурбанов и Роберто Бордин о матче «Нефтчи» - «Карабах»

«Была сложная, но интересная игра, - говорит рулевой «Карабаха». – Получилась упорная борьба. Это был важный матч для нас. Нам важно было набрать очко. Соперник очень хотел победить.

Я доволен футболистами. Давно у нас не было такого сопротивления в чемпионате Азербайджана. Это принесет нам пользу.

Мы играем в условиях напряженного графика. Поэтому у игроков чувствовалась усталость, особенно во втором тайме. Плюс «Нефтчи» горел желанием выиграть. После перерыва соперник больше времени проводил на нашей половине поля. У «Нефтчи» скоростные игроки, умеющие хорошо контролировать мяч.

Хайме Ромеро? Можно сказать, что он восстановился. Дважды тренировался с командой в облегченном режиме, с завтрашнего дня начнет работать по полной программе. К матчу с АПОЭЛ будет готов, но не до конца. Однако в заявке будет, и мы сможем его использовать. У Махира Эмрели, возможно, есть растяжение.

АПОЭЛ может сменить главного тренера перед матчем с нами? Такие изменения всегда влияют на команду. Она настраивается по-особому. Но главное для нас – это наша игра, а не то, что происходит у соперника. Независимо от того, будут ли изменения в стане соперника или нет, нас на Кипре ждет очень сложный матч».