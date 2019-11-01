Гурбан Гурбанов и Роберто Бордин о матче «Нефтчи» - «Карабах»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своими впечатлениями от матча с «Нефтчи» (0:0) в 10-м туре азербайджанской Премьер-лиги.
«Была сложная, но интересная игра, - говорит рулевой «Карабаха». – Получилась упорная борьба. Это был важный матч для нас. Нам важно было набрать очко. Соперник очень хотел победить.
Я доволен футболистами. Давно у нас не было такого сопротивления в чемпионате Азербайджана. Это принесет нам пользу.
Мы играем в условиях напряженного графика. Поэтому у игроков чувствовалась усталость, особенно во втором тайме. Плюс «Нефтчи» горел желанием выиграть. После перерыва соперник больше времени проводил на нашей половине поля. У «Нефтчи» скоростные игроки, умеющие хорошо контролировать мяч.
Хайме Ромеро? Можно сказать, что он восстановился. Дважды тренировался с командой в облегченном режиме, с завтрашнего дня начнет работать по полной программе. К матчу с АПОЭЛ будет готов, но не до конца. Однако в заявке будет, и мы сможем его использовать. У Махира Эмрели, возможно, есть растяжение.
АПОЭЛ может сменить главного тренера перед матчем с нами? Такие изменения всегда влияют на команду. Она настраивается по-особому. Но главное для нас – это наша игра, а не то, что происходит у соперника. Независимо от того, будут ли изменения в стане соперника или нет, нас на Кипре ждет очень сложный матч».
В свою очередь, главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин отметил, что его команда сегодня потеряла два очка, а не приобрела одно.
«Была хорошая игра, обе команды сыграли неплохо. Если сравнивать с боксом, то по количеству нанесенных ударов мы оказались чуть впереди. У нас были голевые моменты, один наш гол не засчитали.
Если мы создаем много моментов в игре против сильной команды, значит, играем хорошо. Хотел бы посмотреть эпизод с незасчитанным голом и момент, когда Турал Ахундов упал в штрафной площади «Карабаха». После просмотра повтора определюсь с этими моментами.
Конечно, отставание в 8 очков от «Карабаха» – это большой разрыв, но впереди еще есть игры.Последние 4 матча мы выиграли, а сегодня сыграли вничью с чемпионом. Я доволен, думаю, что и руководство довольно. Но мы должны стараться выигрывать в каждом матче.
«Карабах» силен, эта команда удачно играет в Лиге Европы. Но, тем не менее, мы сегодня потеряли два очка, а не приобрели одно».