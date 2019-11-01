Оппозиция предъявила премьеру Пакистана ультиматум
Лидер крупнейшей религиозной партии Пакистана "Джамаат улема-е-Ислами" (ДУИ) Фазл-ур-Рехман потребовал от премьер-министра страны Имрана Хана уйти в отставку в течение 48 часов. Политик выдвинул ультиматум, выступая с трибуны на акции протеста под названием "Марш освобождения", сообщает ТАСС.
"У премьер-министра есть два дня для того, чтобы подать в отставку, - заявил Рехман. - В противном случае мы будем вынуждены выбрать другую стратегию... Мы не сможем проявлять терпение после назначенного времени".
"Правительству ДЗС (правящая партия "Движение за справедливость") было дано достаточно времени, мы больше не дадим отсрочки", - добавил лидер ДУИ.
"Правительство говорит, что борется с коррупцией, власти утверждают, что Наваз Шариф и Асиф Али Зардари (экс-премьер-министры Пакистана, лидеры крупнейших оппозиционных партий) коррумпированы, - заявил Рехман. - В то же время доклад Всемирного экономического форума указывает на то, что в последний год уровень коррупции в стране вырос на 2-3 процента".
"Народ решит, каким будет следующий шаг "Марша освобождения", если правительство Имрана Хана не примет решение об отставке", - добавил он.
В минувшие выходные сторонники религиозной партии "Джамаат улема-е-Ислами" совместно с другими крупными оппозиционными объединениями выдвинулись в направлении Исламабада из различных городов Пакистана. Колонна достигла Исламабада в ночь с четверга на пятницу, где заняло предоставленную столичным муниципалитетом площадку для акции протеста. Организаторы планируют начать там бессрочную сидячую забастовку с требованием ухода премьер-министра Имрана Хана.