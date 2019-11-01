Оппозиция предъявила премьеру Пакистана ультиматум

"У премьер-министра есть два дня для того, чтобы подать в отставку, - заявил Рехман. - В противном случае мы будем вынуждены выбрать другую стратегию... Мы не сможем проявлять терпение после назначенного времени".

Лидер крупнейшей религиозной партии Пакистана "Джамаат улема-е-Ислами" (ДУИ) Фазл-ур-Рехман потребовал от премьер-министра страны Имрана Хана уйти в отставку в течение 48 часов. Политик выдвинул ультиматум, выступая с трибуны на акции протеста под названием "Марш освобождения", сообщает ТАСС.

"Правительству ДЗС (правящая партия "Движение за справедливость") было дано достаточно времени, мы больше не дадим отсрочки", - добавил лидер ДУИ.

"Правительство говорит, что борется с коррупцией, власти утверждают, что Наваз Шариф и Асиф Али Зардари (экс-премьер-министры Пакистана, лидеры крупнейших оппозиционных партий) коррумпированы, - заявил Рехман. - В то же время доклад Всемирного экономического форума указывает на то, что в последний год уровень коррупции в стране вырос на 2-3 процента".

"Народ решит, каким будет следующий шаг "Марша освобождения", если правительство Имрана Хана не примет решение об отставке", - добавил он.

В минувшие выходные сторонники религиозной партии "Джамаат улема-е-Ислами" совместно с другими крупными оппозиционными объединениями выдвинулись в направлении Исламабада из различных городов Пакистана. Колонна достигла Исламабада в ночь с четверга на пятницу, где заняло предоставленную столичным муниципалитетом площадку для акции протеста. Организаторы планируют начать там бессрочную сидячую забастовку с требованием ухода премьер-министра Имрана Хана.