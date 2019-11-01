В ноте азербайджанского внешнеполитического ведомства выражен протест выдаче виз властями Соединенных Штатов представителям сепаратистского режима, отмечено, что это подрывает мирный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

В связи с визитом в США представителя сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер был вызван в Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста, говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Подчеркнуто, что разрешение на осуществление подобных визитов противоречит обязательствам США по мандату сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также основополагающим принципам международного права, таким как уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

"МИД доводит до сведения американской стороны, что ожидает, что США как важный и ответственный член международного сообщества, твердо поддерживая принципы, закрепленные в Уставе ООН, внесут серьезный вклад в реализацию резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и воздержатся от любых шагов, которые могут оказать негативное влияние разрешению конфликта", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В свою очередь посол Эрл Литценбергер сказал, что им известно, что некоторые члены Конгресса принимали в Вашингтоне визитеров из Нагорного Карабаха, и подчеркнул, что США поддерживают процесс Минской группы ОБСЕ и не признают режим в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении МИД.