Белый дом: Судьба Трампа пока неизвестна

В Белом доме готовы к тому, что американский президент Дональд Трамп покинет свой пост досрочно. Об этом рассказала The Hill пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, администрация уже готова к тому, что в США может произойти импичмент. Хотя она призналась, что не считает главу государства виновным, пишет «Газета.ру».

«Этот телефонный звонок с иностранным лидером был обычным», — добавила Гришэм.

По словам пресс-секретаря, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы будут голосовать за импичмент Трампа.

Гришэм уточнила, что судьба Трампа пока неизвестна, однако исход может быть любым.