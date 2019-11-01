Из палестинского сектора Газа выпустили семь ракет в сторону приграничных израильских населенных пунктов, сообщили в Армии обороны Израиля.

«После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги информируем, что семь ракет были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Система ПВО «Железный купол» перехватила их все», - говорится в распространенном израильскими военными заявлении.

Накануне израильская армия сбила ракету, запущенную из Газы, после того как в кибуцах Беэри и Алумим сработали сирены. В ответ на обстрел военные поразили ряд объектов движения ХАМАС, передает РИА Новости.