Лавров: Американцы ликвидировали того, кого сами породили

Убитый глава террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив при этом, что российский МИД хочет получить дополнительную информацию от США о его уничтожении.

«Уничтожение террористов, если оно действительно состоялось — это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании «Исламского государства» и в попытке создать халифат. При этом мы очень хорошо знаем, что он является (являлся, если он уже мертв) порождением Соединенных Штатов»,— сказал Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ИГ возникло после «незаконного вторжения США в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю». «Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле»,— добавил российский министр.

Напомним, о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. 31 октября участники группировки подтвердили гибель аль-Багдади и объявили о назначении нового лидера.