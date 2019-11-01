Араз Агаларов планирует заняться рыбоводством
Акционерное общество «Крокус», входящее в принадлежащую Аразу Агаларову Crocus Group, учредило дочернюю компанию «Лотофиш», основным видом деятельности которой будет индустриальное пресноводное рыбоводство.
Из данных системы «СПАРК-Интерфакс» следует, что доля «Крокуса» в «Лотофиш» составляет 90%, еще 10% принадлежат гендиректору компании Валерьяну Чиковани.
Компания зарегистрирована в Лотошинском районе Московской области.
На запрос Интерфакса о новом проекте в «Крокусе» не ответили.