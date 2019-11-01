Шойгу устроил разнос из-за расстрела в воинской части

Министр обороны РФ Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом на совещании в Минобороны по итогам расследования массового убийства в воинской части в Забайкалье, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с итогами мероприятия.

По словам одного из источников, глава российского Минобороны назвал расстрел военнослужащих вопиющим преступлением и поручил оказать силовикам максимальное содействие в расследовании ЧП.

25 октября в Забайкалье рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев в воинской части. По данным телеграм-канала Baza, молодой человек сам вышел на встречу к группе «Антитеррор», получившей приказ обезвредить его, отбросил автомат в сторону и лег на землю, дав себя задержать. В Минобороны РФ заявили, что у него мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой.

По данным «Ленты.ру», Шамсутдинов решился на преступление после издевательств над ним со стороны старослужащих. Он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, петицию с требованием освободить срочника подписали более 12 тысяч человек.