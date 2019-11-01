Ни одна страна, даже союзник США, не застрахована от американских санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций. Это такая дубина, которой размахивают абсолютно бездумно», — заявил российский министр в интервью для программы «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

По его словам, страны, которые рассчитываются в долларах в экономических отношениях с другими государствами в любой момент могут превратиться в заложников геополитических замыслов США.