Трамп: Пусть другие занимаются границей Сирии. Нам нужна нефть

У США нет желания патрулировать границы Сирии, однако Вашингтон настроен на сохранение контроля над нефтяными ресурсами страны, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед поездкой в штат Миссисипи.

"Прекращение огня хорошо закрепилось. Мы сохранили за собой нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция... воевала там тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину", - сказал американский лидер, добавив: "Однако мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть", передает ТАСС.

По его заверению, США продолжают взаимодействовать в Сирии и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией.

У Трампа также поинтересовались, состоится ли визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, планировавшийся на 13 ноября. "Президент Эрдоган хочет приехать в Белый дом. У нас очень хорошие отношения", - ответил Трамп.