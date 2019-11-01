Трудности перевода: слова Макрона вызвали недовольство Киева

Министерство иностранных дел Украины вызвало главу французской дипмиссии в стране Этьена де Понсена для объяснений в связи с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

«В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Эммануэлю Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол отметил, что претензий к гражданам Украины, путешествующим по Франции, у французской стороны нет», – цитирует заявление МИД издание Гордон.

Слова Макрона, которые касались проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста, подчеркивается в комментарии МИД Украины.

Речь идет об интервью президента Франции изданию Valeurs, где Макрон, в частности, отметил, что он в целом не против квот и легальной экономической миграции для заполнения вакантных должностей: «Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар... чем болгарские или украинские нелегальные сети». Некоторые СМИ перевели последнюю фразу как «украинские банды».