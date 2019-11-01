Трамп сравнил себя с псом, отличившимся при ликвидации аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пригласит в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против «террориста номер один» Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА Новости.

Выступая в Миссисипи, Трамп сравнил себя с псом Конаном и заявил, что к собаке СМИ относятся гораздо лучше, чем к нему.

«У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно. Конан посетит Белый дом через несколько недель», - заявил Трамп.

Пес получил ранение в Сирии при операции по уничтожению аль-Багдади, сообщил ранее Пентагон. Военные заверяют, что собака выздоравливает.