Фархад Мамедов, отдел информации 10:52

Посольство Российской Федерации в Армении выступило с несколькими резкими заявлениями о деятельности некоторых НПО, которые пытаются внести раскол в российско-армянские отношения, сообщают армянские СМИ.

Первое заявление посольства было сделано по итогам визита в Ереван главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Тогда посольство обвинило ряд армянских НПО и СМИ в подрыве российско-армянских отношений. «Почему проблемы российско-армянских отношений обсуждают не россияне и армяне, а финансируемые Западом НПО и СМИ? Какую цель преследуют авторы многочисленных «независимых» исследований о пагубных последствиях размещения российского контингента в республике, и, в конечном итоге, кому выгодно разрушение исторических связей двух государств?», - говорилось в заявлении посольства России.

Второе резкое заявление посольства России в Армении было связано с презентацией в Ереване доклада «Российское военное присутствие в Армении и его влияние на состояние прав человека», проведенного при поддержке программы Восточного партнерства ЕС. Как писали армянские СМИ, один из соавторов исследования, руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, в ходе представления доклада отметил, что результаты доклада свидетельствуют о том, что у Армении нет никакого механизма контроля и мониторинга за деятельностью российской военной базы. В докладе, в частности, представлены хронология деятельности российской военной базы в Армении, все документы относительно военной базы, заключенные между двумя странами, описание инцидентов с участием военнослужащих военной базы, взаимосвязь между иностранным военным присутствием и правами человека.

Посольство России на своей странице в Facebook прокомментировало этот доклад о присутствии в стране российской военной базы. «Не ставя под сомнение важность информирования армянского общества о различных аспектах деятельности 102 РВБ (общеизвестно, что мы в этом плане открыты к диалогу и совершенно транспарентны), вновь задаемся вопросом: почему «исследования» фундаментальных вопросов двусторонних отношений, касающихся, ни много ни мало, безопасности и суверенитета наших стран, финансируются на средства из западных фондов?», - отмечается в сообщении посольства. Российское диппредставительство задается также вопросом о том, как в таком случае подобные «исследования» могут претендовать на объективность.