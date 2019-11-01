Взрыв на российском танкере: есть погибшие

На российском танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока.

Еще один человек пострадал. Причины взрыва пока неизвестны. По данным издания «Новости Владивостока», на судне начался пожар, спасатели ликвидируют возгорание.

Судно находилось на рейде у мыса Астафьева. На борту танкера было девять человек. На месте происшествия работают спасатели, также для оказания помощи отправлены два портовых буксира.