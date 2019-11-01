В Турции уничтожен особо опасный террорист фото

Силы безопасности Турции в рамках антитеррористической операции KIRAN ликвидировали в провинции Ван члена сепаратистской террористической организации ПКК Мухаджира Думана, известного под кодовым позывным Каркер, говорится в сообщении МВД республики.

Думан числился в так называемом «сером списке» разыскиваемых террористов МВД Турции.

Согласно информации, в ходе спецоперации помимо Думана был уничтожен еще один боевик.

За помощь в поимке террориста властями было назначено вознаграждение в размере 300 тысяч турецких лир.

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