В Турции уничтожен особо опасный террорист фото
Силы безопасности Турции в рамках антитеррористической операции KIRAN ликвидировали в провинции Ван члена сепаратистской террористической организации ПКК Мухаджира Думана, известного под кодовым позывным Каркер, говорится в сообщении МВД республики.
Думан числился в так называемом «сером списке» разыскиваемых террористов МВД Турции.
Согласно информации, в ходе спецоперации помимо Думана был уничтожен еще один боевик.
За помощь в поимке террориста властями было назначено вознаграждение в размере 300 тысяч турецких лир.