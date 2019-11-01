Заур Расулзаде, отдел политики 12:15

Несмотря на соглашение по Сирии, которая с начала операции «Источник мира» стала основным камнем преткновения в отношениях между Анкарой и Западом, в европейских странах и США не прекращаются призывы вывести Турцию из состава НАТО. В частности, в Германии Института YouGov даже провел опрос, в котором участвовали две тысячи граждан страны. И почти 60 процентов респондентов высказались за исключение Турции из альянса, а также за экономические санкции и запрет на экспорт в отношении нее.

Недовольство Турцией выразил также и президент Франции Эммануэль Макрон, который считает, что такие действия Анкары угрожают единству НАТО как организации. Свои претензии он также выразил и США, которые при любом случае пытаются надавить на Анкару, используя армян, курдов и прочих. Так, например, Конгресс США подавляющим большинством проголосовал за санкции в отношении высших турецких руководителей, утвердивших решение о начале операции против курдов, а также принял резолюцию, формально признающую события 1915 года «геноцидом армян». По поводу этой резолюции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что она «отравит политическую атмосферу между Турцией и Соединенными Штатами». Недалеко ушли от своих американских коллег и французские депутаты, которые прямо потребовали у НАТО исключить Турцию из альянса. 59 французских депутатов из восьми политических групп Национальной ассамблеи Франции написали воззвание к президенту страны Эммануэлю Макрону, чтобы он предпринял все возможные меры для введения санкций против Анкары и «спасения курдов» Североатлантического блока. А лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО.

Похожие требования раздаются и в других состоящих в альянсе странах. То есть НАТО, созданная 70 лет назад с целью защищать народы, территории государств-членов, а на деле проявляет откровенную враждебность по отношению к своему важнейшему члену – Турции. Между тем именно это страна изначально является южным флангом НАТО, не говоря уже о том, что ни в одной из 14 статей устава НАТО не прописана возможность исключение какой-либо страны из организации. К тому же все решения в ней принимаются исключительно коллегиально. В то же время любой член альянса может по собственному желанию отделиться от военного или политического крыла НАТО. Так что выгнать нельзя, но можно отстранить, обращаться как с неродным ребенком. Например, не давать представителям Турции критически важные должности в рамках альянса. Не выполнять ее конкретные требования, когда за столом переговоров возникает вопрос, связанный с Анкарой. На фоне сплошного негатива по отношению к Турции здраво рассуждает лишь генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Отчасти Турция важна из-за своего географического положения — страна близко расположена ко всем очагам беспорядка и насилия, Ираку и Сирии. Поэтому Турция особенно важна в борьбе с терроризмом. Ни один союзник НАТО не пострадал столь сильно от терроризма, как Турция».

Кроме того, в Турции, как известно, располагаются несколько баз НАТО, используемых союзниками для операций на Ближнем Востоке. Самая крупная из них — авиабаза «Инджирлик». Во многом именно из-за этого Турция не боится исключения из рядов военного блока и настаивает на своей позиции. Как заявила haqqin.az турецкий эксперт, колумнист газеты «Миллийет» Гюлендер Сонумут, Турция обладает второй крупнейшей армией в НАТО, и ни у кого, кроме США, нет такого потенциала в виде восьми дивизий, как у Турции. «Помимо военных операций и учений НАТО, Турция имела возможность слаженно проводить операции «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира». И это де-факто является подтверждением мощи вооруженных сил Турции. Анкара защищала Европу в годы холодной войны, и если Европа хочет выстрелить себе в ногу, то пусть продолжает такую политику. Турция и без НАТО продолжает оставаться мощной военной державой», - утверждает Сонумут. А доктор политических наук Дэниел Уорнер из США считает, что на этом все санкции и закончатся - Европа не одобряет действия Турции, но действовать жестко по отношению к ней не станет. И связано это с одной очевидной причиной - беженцы. «В Турции находятся 3,9 миллиона беженцев. Если применить к ней санкции, Эрдоган отправит всех этих людей в Европу. И что будет дальше», — задает политолог правомерный вопрос. Европа ничего не сделает, да и Трамп не «взорвет экономику» Турции, уверен он. Еще один козырь Эрдогана - членство в НАТО. «У Турции есть базы, которые важны для НАТО. Их важность подтверждается и тем, что я не слышал ни одного слова о том, чтобы попытаться исключить Анкару из НАТО», - утверждает Уорнер.

О рычагах давления Турции на Запад говорит и директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. «На территории Турции есть даже американское ядерное оружие. Какое и сколько, точно сказать трудно. Однако недавно комитет Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе. Выяснилось, что в списке оказалась и Турция. Но поскольку доклад после ошибки бюрократов быстренько подчистили, убрав информацию о местах хранения, мы не будем сейчас ручаться за точное число боеголовок. Ясно одно – Анкара важна для альянса. Поэтому вероятности того, что Турцию напрочь исключат, нет. Возможно, ее начнут ограничивать в каких-то военно-технических связях, весьма возможно, что Турцию перестанут привлекать к проведению международных учений НАТО, не исключено, что на отдельных участках ее лишат права голоса. Пасьянс давления на Турцию очень широк. Но поскольку никаких процедур по «отставке» из НАТО, кроме добровольного выхода, уставом альянса не предусмотрено, единственный способ добиться ухода Турции из НАТО — сделать ее пребывание в альянсе невыгодным. Однако сделать это после более 65 лет успешного военного сотрудничества будет очень непросто», - выразил А.Бедрицкий свое мнение haqqin.az.