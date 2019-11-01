Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам проходят поединки заключительного, 9-го тура.

В матче мужских команд Азербайджана и Словении также сыграна одна партия. Аркадий Найдич на первой доске сыграл вничью с Лукой Леничем.

На второй доске Ханым Баладжаева сыграла черными вничью с Элиной Даниэлян.

В матче мужских сборных Словении и Азербайджана счет также 1:1.

Счет 1:1. Но близка к победе Гюнай Мамедзаде, играющая против Лилит Мкртчян.

На четвертой доске Гюльнар Мамедова сыграла вничью с Анной Саргсян.

Женская сборная Азербайджана, претендующая на медали, играет с Арменией.

На первой доске Гюнай Мамедзаде белыми фигурами играет против Лилит Мкртчян. Ханым Баладжаева противостоит черными Элине Даниэлян. На третьей доске Ульвия Фаталиева белыми играет против Марии Геворгян. А на четвертой доске Гюльнар Мамедова борется с Анной Саргсян.

У нашей команды 12 очков, мы занимаем 3-е место. У России 14 очков, у Грузии - 13. Армения и Турция имеют по 11 очков.

В параллельных матчах Россия играет с Турцией, а Грузия – с Грузией-2.

В матче с Арменией сборную Азербайджана, скорее всего, устроит и ничья.

Мужская сборная Азербайджана играет против Словении. С 9 очками наша команда идет на 12-й позиции и шансов на медали не имеет.