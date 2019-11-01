Азербайджан против Армении в борьбе за медали чемпионата Европы обновлено 15:10
На четвертой доске Гюльнар Мамедова сыграла вничью с Анной Саргсян.
Счет 1:1. Но близка к победе Гюнай Мамедзаде, играющая против Лилит Мкртчян.
В матче мужских сборных Словении и Азербайджана счет также 1:1.
* * * 13:54
В матче Азербайджан – Армения завершилась первая партия.
На второй доске Ханым Баладжаева сыграла черными вничью с Элиной Даниэлян.
В матче мужских команд Азербайджана и Словении также сыграна одна партия. Аркадий Найдич на первой доске сыграл вничью с Лукой Леничем.
* * * 12:48
Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам проходят поединки заключительного, 9-го тура.
Женская сборная Азербайджана, претендующая на медали, играет с Арменией.
На первой доске Гюнай Мамедзаде белыми фигурами играет против Лилит Мкртчян. Ханым Баладжаева противостоит черными Элине Даниэлян. На третьей доске Ульвия Фаталиева белыми играет против Марии Геворгян. А на четвертой доске Гюльнар Мамедова борется с Анной Саргсян.
У нашей команды 12 очков, мы занимаем 3-е место. У России 14 очков, у Грузии - 13. Армения и Турция имеют по 11 очков.
В параллельных матчах Россия играет с Турцией, а Грузия – с Грузией-2.
В матче с Арменией сборную Азербайджана, скорее всего, устроит и ничья.
Мужская сборная Азербайджана играет против Словении. С 9 очками наша команда идет на 12-й позиции и шансов на медали не имеет.