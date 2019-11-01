Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские. Его слова в субботу, 2 ноября, передает ТАСС.

«Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы примем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши», - заявил Мохамад.

Чиновник, который высказался на полях делового и инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), также призвал страны региона выступать единым фронтом и придерживаться жесткой позиции: «АСЕАН, обладая очень большим рынком, не хочет торговых войн, но готова ответить на все негативные шаги, которые могут быть предприняты в отношении организации».

О том, что Евросоюз может запретить использование пальмового масла при производстве биотоплива, стало известно в начале прошлого года, когда Европарламент включил эту идею в пакет мер по реформированию энергетического рынка. Малайзия — второй в мире после Индонезии экспортер пальмового масла.

Ранее в октябре российско-малайзийская комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству обсуждала покупку Малайзией самолетов МиГ-35 и Як-130. Кроме того, был подписан договор о намерениях о будущей поставке десяти самолетов МС-21.

10 октября Евразийская экономическая комиссия также предложила России ввести ограничение на концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом.