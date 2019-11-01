Новая задача Ильхама Алиева: ни одной дороги без асфальта!
Как уже сообщалось, на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев дал новые распоряжения о том, что все внутрипоселковые дороги в бакинских пригородных поселках и селах должны быть заасфальтированы.
Так, во время ознакомления с работами, проделанными после реконструкции на участке улицы Шафаята Мехтиева от Тбилисского проспекта до улицы Ландау в Ясамальском районе Баку, глава государства сказал председателю Государственного агентства автомобильных дорог Салеху Мамедову, что все дороги в Баку и пригородах должны соответствовать самым высоким стандартам. Президент сказал, что необходимо составить список всех проблемных дорог и отремонтировать их.
«Я дал вам указание о благоустройстве внутрипоселковых дорог, дорог в прилегающих к Баку поселках. Вы направили предварительные предложения, они будут рассмотрены, даны соответствующие указания, выделены инвестиции с тем, чтобы мы благоустроили все внутренние дороги в бакинских поселках. Грунтовые дороги должны быть заасфальтированы. В городе Баку, в том числе его поселках, не должно быть грунтовых дорог. Знаю, вы приступили. Вначале благоустроили дороги в поселке Кюрдаханы. Сейчас на очереди другие поселки. В Мярдакяне, Шувеляне и других поселках Хазарского района мы восстановим все дороги», - сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев, 17 октября, принимая председателя Государственного агентства автомобильных дорог Салеха Мамедова, также коснулся вопроса внутрипоселковых дорог. Глава государства, отметив, что в некоторых местах до сих пор есть грунтовые дороги, подчеркнул, что все внутрипоселковые дороги должны быть заасфальтированы.
Отметим, что проблема внутрипоселковых дорог, которые в осенне-зимний период зачастую превращаются в болота, является одной из основных проблем, волнующих жителей бакинских пригородов и сел. Журналисты haqqin.az в своих репортажах неоднократно писали об этой проблеме.
Сейчас же, после последних поручений главы государства Агентство приступило к широкомасштабным работам.
«За девять месяцев этого года был осуществлен очень большой объем работ в сфере ремонта и восстановления внутрипоселковых работ. Так, вне инвестиционных программ в Баку отремонтировано 185 километров дорог. До конца года эта цифра достигнет 200 километров. Мы планируем, что к 2024 году в Баку не останется ни одной незаасфальтированной дороги. Агентство приложит максимум стараний и сил, чтобы выполнить все распоряжения президента», - сказал в своем комментарии haqqin.az глава пресс-службы председателя Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли.
По его словам, Агентство подготовило пакет предложений и план мероприятий в этом направлении. Согласно этому плану, в порядке очередности в соответствии с графиком будут заасфальтированы все внутрипоселковые дороги в Баку.