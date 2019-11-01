Новая задача Ильхама Алиева: ни одной дороги без асфальта!

Гюльнар Алиева, собкор 13:30

Как уже сообщалось, на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев дал новые распоряжения о том, что все внутрипоселковые дороги в бакинских пригородных поселках и селах должны быть заасфальтированы.

Так, во время ознакомления с работами, проделанными после реконструкции на участке улицы Шафаята Мехтиева от Тбилисского проспекта до улицы Ландау в Ясамальском районе Баку, глава государства сказал председателю Государственного агентства автомобильных дорог Салеху Мамедову, что все дороги в Баку и пригородах должны соответствовать самым высоким стандартам. Президент сказал, что необходимо составить список всех проблемных дорог и отремонтировать их.

«Я дал вам указание о благоустройстве внутрипоселковых дорог, дорог в прилегающих к Баку поселках. Вы направили предварительные предложения, они будут рассмотрены, даны соответствующие указания, выделены инвестиции с тем, чтобы мы благоустроили все внутренние дороги в бакинских поселках. Грунтовые дороги должны быть заасфальтированы. В городе Баку, в том числе его поселках, не должно быть грунтовых дорог. Знаю, вы приступили. Вначале благоустроили дороги в поселке Кюрдаханы. Сейчас на очереди другие поселки. В Мярдакяне, Шувеляне и других поселках Хазарского района мы восстановим все дороги», - сказал глава государства. Президент Ильхам Алиев, 17 октября, принимая председателя Государственного агентства автомобильных дорог Салеха Мамедова, также коснулся вопроса внутрипоселковых дорог. Глава государства, отметив, что в некоторых местах до сих пор есть грунтовые дороги, подчеркнул, что все внутрипоселковые дороги должны быть заасфальтированы.

Отметим, что проблема внутрипоселковых дорог, которые в осенне-зимний период зачастую превращаются в болота, является одной из основных проблем, волнующих жителей бакинских пригородов и сел. Журналисты haqqin.az в своих репортажах неоднократно писали об этой проблеме. Сейчас же, после последних поручений главы государства Агентство приступило к широкомасштабным работам.