Экстренная посадка самолета AZAL в Москве
В Москве пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» рейса Москва-Баку совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в столице России, сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, самолет сел из-за трещины на лобовом стекле. Инцидент произошел 1 ноября.
В свою очередь, в компании AZAL сообщили haqqin.az, что после возвращения самолета компания приняла решение отправить за пассажирами новый самолет. Он взял пассажиров и сегодня рано утром уже приземлился в Баку.