Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:06

Каждый год в Москве специалисты вычисляют объемы финансовых средств, выведенных из страны, каждый год раздаются недовольные заявления. Однако, негативная тенденция продолжается и постепенно приобретает фантастические масштабы. И сегодня специалисты больше спорят уже не о самом процессе, а вокруг размера выведенной из страны суммы. И расхождения у них при этом измеряются уже не миллионами или миллиардами, а триллионами долларов. В таком случае не стоит сомневаться, что и сумма российских денег, осевших в других странах, измеряется триллионами долларов.

Так, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сравнил финансовые потери России и стран Африки из-за вывоза капитала, произошедшего, по его мнению, из-за следования рекомендациям Международного валютного фонда. В рамках прошедшего недавно в Сочи форума "Россия - Африка" он заявил, что выполнение властями РФ и стран Африки рекомендаций МВФ привело к масштабному оттоку капитала. Страны ЕАЭС и Африки удивительным образом оказались в общей финансово-экономической проблемной зоне. Благодаря усилиям МВФ они сегодня сами лишили себя источников долгосрочного кредита. Цифры финансовых потерь от проводимой по рецептам вашингтонского консенсуса политики очень похожи. Это гигантский трансфер капитала. Россия за 30 лет после распада СССР субсидировала мировую финансовую систему на 1 трлн долларов. А если взять весь бывший Союз, то объем вывезенного капитала составляет вдвое больше - 2 трлн долларов. Это гигантский трансфер капитала. Правда, Африку эксплуатировали намного дольше, а новый экономический союз в этой финансово-экономической среде живет всего 30 лет. Но интенсивность эксплуатации потенциала экономики постсоветского пространства еще больше впечатляет, чем интенсивность финансовой эксплуатации Африки. Бывший советник президента России, а ныне министр ЕАЭС, на первый взгляд, хотел выразить солидарность с африканскими странами, несколько смягчив причины огромных потерь своей страны. Но триллион долларов более чем впечатляет, трудно даже представить себе такую сумму. Даже банкиры с большим опытом работы затрудняются сказать, сколько автомашин или железнодорожных вагонов нужно для транспортировки таких сумм денег. Благо, сегодня перевод денег не нуждается в транспортных средствах, и остается только догадываться, куда россияне перевели столько денег за относительно короткий срок.

Да, Глазьев – политическая фигура. Более независимые эксперты высказывают большие сомнения насчет даже этой огромной суммы и методов их потерь. За последние десять лет из России вывели почти 3 трлн долларов, заявил доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов. И оценки Глазьева он считает невероятно скромными. Известный ученый свои расчеты проводит прежде всего на основе платежного баланса Центробанка России. Раз в год он проводит «расчет масштабов ограбления России за предыдущие десять лет». Причем для расчетов использует не только позиции платежного баланса, которые называются «чистый отток частного капитала, но и другие. Он считает, что правительство и Банк России грабят народ под громкие фразы «таргетирование инфляции», «плавающий курс рубля» и т.д. вместо того, чтобы вернуть награбленное, ввести контроль над вывозом капитала и прогрессивную шкалу налогообложения. Нет сомнения, что Катасонов тоже умеет считать. Есть и другие специалисты, которые придерживаются схожих взглядов. Кто из них прав, а кто нет – решать не нам. Ясно одно – такие потери даже для огромной России могут на каком-то отрезке времени оказаться непосильными. Казалось бы, надо принимать срочные меры. Но Москва списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов, о чем заявил президент Владимир Путин на том же саммите "Россия - Африка" в Сочи. Такому шагу есть разумное объяснение - Африка обладает необычайно высоким потенциалом развития, а укрепление взаимодействия с ней может принести гораздо большую выгоду стране, чем и так утерянные 20 млрд долларов.