Тбилисский метрополитен ненадолго приостановил работу из-за задымления на станции "Вокзальная площадь" в центре столицы Грузии, сообщает местный Первый канал.

Все пассажиры были эвакуированы, и работа метро была приостановлена на 12 минут.

Причиной задымления стала старая проводка.

В 2018 году в тбилисском метро было зафиксировано 305 неполадок, а в начале 2019 года - сто. При этом в 30% случаев приходилось эвакуировать пассажиров.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской.

Общая протяженность линий метро - 57 километров, из них первой линии - 40 километров, а второй - 17 километров.