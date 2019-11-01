В США рассказали о последнем секретном самолете СССР

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик четвертого поколения дальнего радиуса МиГ-31, в настоящее время выступающий носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», в последнее десятилетие существования СССР оставался загадкой для западных стран, пишет The National Interest.

Причина, по мнению американского издания, заключается в том, что самолет предназначался для обороны протяженных границ страны, производился исключительно для ее нужд и не поставлялся за рубеж.

Журнал пишет, что МиГ-31 создавался на основе МиГ-25, от которого отличался, в частности, способностью радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере, возможностью летать на малых высотах при сверхзвуковой скорости и более совершенным вооружением.