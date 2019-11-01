Из-за сильного ветра, который наблюдается в настоящее время в северо-западном регионе Азербайджана, ОАО «Азеришыг» предпринимает упреждающие меры по предотвращению возможных аварий и перебоев в электроснабжении, сказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

«В настоящее время мы получаем оперативную информацию о погоде в северо-западных регионах Азербайджана. Есть риск того, что сильный ветер повалит деревья на опорные столбы и линии электропередач. По этой причине сотрудники и техника АО приведены в готовность. Постараемся оперативно устранить любую возможную аварию или ограничение в подаче электроэнергии», - сказал глава пресс-службы.