Москва отправила Мадуро 6 самолетов с деньгами

В общей сложности в Венесуэлу из России шестью рейсами были отправлены $315 млн наличными в долларах и евро, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании ImportGenius. Она сопоставила статистику российской таможенной службы, которую получила из своих закрытых источников, утверждает агентство. Полученные данные покрывают период с мая 2018 года по апрель 2019-го.

Самолеты с наличными на сумму в несколько сотен миллионов долларов были отправлены из России в Венесуэлу за год с мая 2018-го, узнал Bloomberg. Правительству Венесуэлы эти деньги могли помочь обходить санкции США, отмечает агентство.

Так, по данным ImportGenius, в апреле 2019 года в Венесуэлу двумя грузами отправились наличные на сумму около $97 млн. Средства, как пишет Bloomberg, отправил российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. Он с марта находится под санкциями США. 25% плюс 1 акция в банке принадлежали ВТБ, такой же пакет был во владении Газпромбанка, оставшаяся доля — венесуэльскому банку Bandes (Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela). После введения санкций сначала ВТБ, а затем и Газпромбанк передали доли в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу.

В январе Газпромбанк, еще будучи акционером Еврофинанс Моснарбанка, отправил в Каракас груз из банкнот по €100 на общую сумму $113 млн, утверждает Bloomberg. По его данным, за два дня до этого Газпромбанк отправил в Венесуэлу $50 млн в долларовых купюрах. Еще два транша общей суммой $55 млн (валюта не уточняется) были отправлены в мае и июле 2018 года, пишет агентство.

Получателем отправленных из России денег был банк Bandes, утверждает Bloomberg.

Представитель Еврофинанс Моснарбанка не ответил на запрос Bloomberg. Bandes переадресовал запрос в министерство связи и информации Венесуэлы. Оно не ответило агентству. Представитель Газпромбанка Антон Трифонов отказался комментировать отправления, но отметил, что банк прекратил сотрудничество с Bandes в марте 2019 года.

Источник Bloomberg в правительстве Венесуэлы подтвердил, что страна получила средства наличными, «связанные с Еврофинанс Моснарбанком», но отказался сообщить подробности.

Какова цель отправлений средств — неясно, как и происхождение денег. Bloomberg отмечает, что Венесуэла могла, к примеру, изъять свои средства, которые держала за рубежом, или потребовала дивиденды от доли в Еврофинанс Моснарбанке или выручку от продаж нефти и золота. В любом случае, это один из путей для правительства Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро обойти санкции США, наложенные в январе и марте, считает Bloomberg. В августе ограничения были расширены: в список попали практически все структуры власти Венесуэлы, включая Центробанк.