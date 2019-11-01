Украина подала новый иск против "Газпрома"

"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования ", - написал он в Facebook, добавив, что решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

По словам Витренко, только основной текст заявления изложен более чем на 500 страницах. К нему прилагаются также три отчета международных экспертов, "показания свидетелей и куча других приложений". "Работали активно над этими документами мы примерно три месяца", - отметил он и пообещал сообщить позже подробно об исковых требованиях.

Киев подал новый иск на фоне переговоров о продлении контракта на транзит российского газа через Украину, который истекает в текущем году. Пока стороны не пришли к согласию. И в Москве, и в Киеве рассчитывают подписать новый контракт до конца года, чтобы не повторить ситуацию зимы 2008-2009 годов, отметившейся самыми серьезными в истории перебоями в поставках газа в Европу. Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу планируется в ноябре.