Переговоры российских и турецких военных в Анкаре

Военная делегация России провела переговоры с турецкими коллегами в Анкаре 1-2 ноября. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"В рамках достигнутого с Россией в Сочи 22 октября 2019 года соглашения 1 и 2 ноября состоялись переговоры со второй российской военной делегацией, которая приезжала в Анкару для обсуждения тактических и технических вопросов по Сирии", - отмечается в коммюнике.

Планы по реализации договоренностей, достигнутых лидерами России и Турции, обсуждались 28 и 29 октября на переговорах военных делегаций двух стран в Анкаре.