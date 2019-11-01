Третья медаль Азербайджана на чемпионате Европы в Израиле
Азербайджанские спортсмены завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы по спортивной акробатике в Холоне (Израиль).
Юниорская мужская пара Мурад Рафиев – Даниэль Аббасов стала серебряным призером в многоборье. Набрав 84 балла, азербайджанский дуэт уступил лишь соперникам из России.
Ранее Мурад и Даниэль стали бронзовыми призерами в финале балансового упражнения.
Еще одна медаль в активе смешанного дуэта Абдулла Аль-Машайхи - Рухидиль Гурбанлы, занявшего 3-е место в финале балансового упражнения у взрослых.