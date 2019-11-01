Главного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве

В результате стрельбы на западе Москвы был убит глава центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным Telegram-канала 112, второй жертвой нападения стал брат Эльджаркиева.