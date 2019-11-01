Скандал вокруг срыва оружейной сделки России и Армении Новые подробности
История с тендером Минобороны Армении обрастает новыми подробностями. Sputnik-Армения стали известны некоторые возможные причины, по которым российская компания ORSIS не смогла участвовать в тендере на поставки приборов ночного видения.
«Полученные сведения дают повод предположить, что под видом военной продукции компания пыталась продать оборудование, предусмотренное для охоты. Узнав об этом, военное руководство Армении отклонило заявку компании. Затем было возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе, переданное в Следственный комитет республики. Причем в рамках дела обвинений никому пока не предъявлено.
Участие в тендере принимала российская компания «Промтехнология» (Оружейные системы - ORSIS), точнее, армянская «дочка» компании – ORSIS ARMS. Она предложила Министерству обороны оптические приборы ночного видения Dedal-T2.380 Hunter LRF. Но при внимательном изучении технических характеристик этих приборов становится ясно, что они не соответствуют заданным параметрам и их использование в военных целях может быть чревато», - говорится в статье.
Издание пишет, что ошибки и нарушения содержатся уже в самом техническом задании тендера. В частности, один из пунктов требует наличия у прибора «внутренней фокусировки, прецизионно сохраняющей точку прицеливания (D-T2, -T4)». На самом деле внутреннюю фокусировку имеют различные приборы, однако в самом задании уже указано название продукции ORSIS — D-T2, -T4, что является грубым нарушением правил тендера.
Издание пишет, что эти и другие обстоятельства привели к срыву тендера.
«Более того, по некоторой неподтвержденной информации, за ORSIS ARMS стоят высокопоставленные чиновники в Генштабе ВС Армении, которые и попытались в обход существующих правил протолкнуть компанию на армянский рынок вооружений», - говорится в статье.
В пресс-службе Генштаба Армении на запрос Sputnik-Армения ответили, что пока идет следствие в рамках уголовного дела, они не считают целесообразным давать какие-либо оценки.
«В российской компании тендерную номенклатуру в силу её конфиденциальности не стали комментировать. Но кое-какие детали все же сообщили. Что же касается упомянутых приборов Dedal-T2.380 Hunter LRF, то в компании отметили, что они не являются приборами ночного видения, не предлагались в Армению и указанные цены совершенно не соответствуют действительности.
Отметим, однако, что в распоряжении Sputnik-Армения оказалось техзадание тендера, где указано именно название Dedal-T2.380 Hunter LRF.
Кроме того, на приборе ночного видения установлен лазерный дальномер, дальность обнаружения которого составляет 600 метров, в то время как в техническом задании тендера указано не менее 1600 метров. К тому же при использовании этого дальномера военнослужащие становятся легко обнаруживаемыми мишенями для противника. Дальномер работает по волне длительностью в 905 нанометров, что строго запрещено в боевых условиях.
Приборы Dedal-T2.380 Hunter LRF имеются в свободной продаже. Их стоимость в России составляет 330 тысяч рублей, из них 55 тысяч рублей составляют НДС. В итоге начальная цена получается в 275 000 рублей, или 2 035 000 драмов по текущему курсу. Но компания предложила в ходе тендера цену в 3 100 000 драмов, что в переводе на рубли по нынешнему курсу составляет 418 918 рублей.
Минобороны Армении в тендере заказало несколько сотен приборов, стоимость сделки составила бы 1,9 миллиарда драмов (около 4 миллионов долларов). Обычно при закупке крупной партии предусмотрены определенные скидки. Однако скидок не только не было, но и представители компании хотели накрутить дополнительные миллионы драмов, или 143 тысячи рублей на каждый прибор», - говорится в статье.
Издание пишет, что на протяжении нескольких лет ORSIS поставляла в Армению большой ассортимент продукции — патроны, оптику, винтовки Т-5000.
Издание напоминает, что 24 октября Министерство промышленности и торговли РФ обратилось к министру обороны Армении Давиду Тонояну с просьбой разобраться в ситуации со срывом оружейного тендера с участием российской компании ORSIS.