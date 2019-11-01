История с тендером Минобороны Армении обрастает новыми подробностями. Sputnik-Армения стали известны некоторые возможные причины, по которым российская компания ORSIS не смогла участвовать в тендере на поставки приборов ночного видения.

«Полученные сведения дают повод предположить, что под видом военной продукции компания пыталась продать оборудование, предусмотренное для охоты. Узнав об этом, военное руководство Армении отклонило заявку компании. Затем было возбуждено уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе, переданное в Следственный комитет республики. Причем в рамках дела обвинений никому пока не предъявлено.

Участие в тендере принимала российская компания «Промтехнология» (Оружейные системы - ORSIS), точнее, армянская «дочка» компании – ORSIS ARMS. Она предложила Министерству обороны оптические приборы ночного видения Dedal-T2.380 Hunter LRF. Но при внимательном изучении технических характеристик этих приборов становится ясно, что они не соответствуют заданным параметрам и их использование в военных целях может быть чревато», - говорится в статье.

Издание пишет, что ошибки и нарушения содержатся уже в самом техническом задании тендера. В частности, один из пунктов требует наличия у прибора «внутренней фокусировки, прецизионно сохраняющей точку прицеливания (D-T2, -T4)». На самом деле внутреннюю фокусировку имеют различные приборы, однако в самом задании уже указано название продукции ORSIS — D-T2, -T4, что является грубым нарушением правил тендера.

Издание пишет, что эти и другие обстоятельства привели к срыву тендера.

«Более того, по некоторой неподтвержденной информации, за ORSIS ARMS стоят высокопоставленные чиновники в Генштабе ВС Армении, которые и попытались в обход существующих правил протолкнуть компанию на армянский рынок вооружений», - говорится в статье.

В пресс-службе Генштаба Армении на запрос Sputnik-Армения ответили, что пока идет следствие в рамках уголовного дела, они не считают целесообразным давать какие-либо оценки.