В Исмаиллинском районе легковой автомобиль, потеряв управление, упал в реку, передает Report.

Согласно информации, ДТП произошло на участке автомагистрали Исмаиллы-Габала, проходящем через территорию села Ханагях, на мосту через реку Ах-Ох.

Так, автомобиль марки BMW (90-SR-979», за рулем которого находился житель города Исмаиллы Амралы Агасамед оглы Амирзаде, 1993 года рождения, потеряв управление на мосту, упал в реку.

Водитель А.Амирзаде и его мать, Джамиля Наджмеддин гызы Амирова, 1963 года рождения, с травмами различной степени тяжести были доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, 26-летний А.Амирзаде скончался в больнице.