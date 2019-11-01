Ликвидирована система тайных укрытий террористов ИГИЛ

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США уничтожила систему туннелей, в которых могли прятаться террористы «Исламского государства». Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции «Непоколебимая решимость», передает ТАСС.

В частности, была ликвидирована система ходов общей длиной около 400 метров, которая находилась в иракской провинции Найнава. Предполагается, что она использовалась боевиками в качестве укрытия: внутри были найдены кровати, кухонная плита, освещение.