Трампа уличили в ненависти к Украине

Президент США Дональд Трамп испытывал ненависть к Украине с самых первых дней в Белом доме. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на сотрудников Администрации американского президента.

«Он обвинял украинские власти в том, что они каким-то образом работали с кампанией Клинтона. Были обвинения, что они могли ему навредить. Он просто ненавидел Украину», — рассказал бывший чиновник. Он объяснил, что причиной такого отношения может быть восприятие президентом различных теорий заговора, и добавил, что работники Администрации «никогда не могли этого понять».

Издание отмечает, что чиновники пытались убедить Трампа оказать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, Однако американский лидер сопротивлялся этому, так как, по его мнению, власти Украины вступили в сговор с демократами во время предвыборной кампании 2016 года.