Азербайджанские позиции обстреляли из снайперов и пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района и в селе Беркабер Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёранбойского, Тертерского и Агдамского районов.