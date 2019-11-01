Трамп захотел увидеть Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что с удовольствием бы принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и выразил надежду на его скорый визит в Соединенные Штаты. Беседу американского лидера с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.

«Он, Зеленский, вероятно, приедет в Белый дом», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, пригласит ли он Зеленского в Белый дом. Журналистов интересовала возможность встречи двух лидеров в американской столице.

«Полагаю, я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Полагаю, он приедет очень скоро», — добавил президент, не уточнив сроки визита Зеленского.