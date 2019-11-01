Глава администрации Зеленского опроверг драку с главой СБУ

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отреагировал на сообщение о драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

Об этом он написал в своем Facebook, прикрепив к посту собственную фотографию.

Отмечается, что на снимке видно, что зуб у него не выбит.

Богдан в подписи к фото в шутку пригрозил Баканову не попадаться у него на пути.

«В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!», — сыронизировал Богдан.