Нападение талибов: есть убитые

Девять служащих афганских сил безопасности погибли, восемь пострадали в результате столкновений с боевиками движения "Талибан" на северо-востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Талибы напали на уезд Нусаи в северо-восточной провинции Бадахшан рано утром в субботу и открыли огонь по силовикам. Столкновения военных с боевиками продолжаются и в воскресенье.

"По меньшей мере девять служащих сил безопасности погибли и восемь пострадали, попав в засаду талибов", - цитирует неназванных официальных лиц телеканал.

Чиновники также заявили, что сейчас боевики находятся близко к правительственному комплексу уезда. Если на место столкновений не прибудет подкрепление, по их словам, "уезд может попасть в руки талибов".