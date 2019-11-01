На пост президента Алжира претендуют пять кандидатов

Пять человек допущены к участию в президентских выборах в Алжире, которые состоятся 12 декабря 2019 года.

Отбор из 23 кандидатов, подавших документы, осуществил Независимый национальный избирательный орган (ННИО), передает агентство Algeria Press Service (APS).

Председатель ННИО Мухаммед Шарфи заявил, что все пять претендентов на высший пост выполнили необходимые для регистрации условия.

Таким образом, следующим президентом страны могут стать временный генсек партии «Национальное демократическое объединение» Азеддин Михуби, экс-министр туризма Абделькадер Бенгрина, кандидат от партии «Фронт будущего» Абдельазиз Белаид и бывшие премьер-министры Абдельмаджид Теббун и Али Бенфлис.

Напомним, экс-глава государства Абдельазиз Бутефлика сложил полномочия в апреле не фоне протестов, однако общественно-политический кризис длится до сих пор.