Власти Мексики исключили вероятность госпереворота

Большая часть населения Мексики поддерживает политику властей, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Так он прокомментировал недовольство своих оппонентов решением отпустить из-под стражи Гусмана Лопеса — сына бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана.

По словам Обрадора, никакого раскола в вооруженных силах страны не наблюдается, а государственный переворот невозможен.

«Процесс преобразований, который я возглавляю, пользуется поддержкой свободного и сознательного большинства, которое выступает за справедливость, законность и мир, которое не позволит устроить еще один государственный переворот», — написал Обрадор в Twitter.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в корне отличается от событий 1913 года, когда президент Франсиско Мадеро был свергнут генералом Викториано Уэртой и убит.