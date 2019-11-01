Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил со своими министрами проект госбюджета на следующий год. Дискуссии были острыми и продуктивными. Но главное, что отметили все эксперты и подчеркнул сам глава государства, наш бюджет социально ориентированный. В этом и заключается основная задача нормального правительства – делать все для улучшения жизни своих граждан. Но совсем иначе преподнес свой проект госбюджета премьер-министр Никол Пашинян на бюджетных слушаниях в парламенте Армении.

В частности, по его словам, Армения нарастит оборонные расходы в 2020 году на целых 25,3%. Для справки отметим, что на подходящий к концу текущий год оборонные расходы Ереван прогнозирует на уровне 609 млн долларов. Повышение какой-то статьи в расходной части бюджета более чем на четверть - это предвестник каких-то революционных перемен. Какие же перемены планирует армянский премьер в обороне страны, с которой мы находимся в состоянии войны? Думается, этот вопрос не может оставить безучастным ни одного азербайджанца.

Действительно, что же собирается предпринять армянский премьер, раздувая военный бюджет, неужели готовится к войне? До этого Ереван всячески пытался вбить клин в переговорный процесс по Карабаху, что умело пресекала азербайджанская дипломатия, обращая на это внимание мировой общественности. Звучала в заявлениях Пашиняна и его генералов и военная риторика, в ответ на что в Баку лишь усмехались, мол, куда нищей стране без экономики, армии без современной военной техники против мощной экономики и оснащенной самой современной техникой азербайджанской армии. Ведь и в самом Ереване никто не может отрицать преимущества азербайджанской армии.

Откуда же возьмет Пашинян на эту затею деньги, и как это согласуется с армянскими нормами? Ведь для реализации своей цели ему понадобятся никак не менее 150 млн долларов, которых в Армении всегда хронически не хватает, не говоря уже о ее и без того сильнодефицитном бюджете. «Военные расходы не должны превышать 4% ВВП», констатирует премьер известное положение закона этой страны. Но тут же вворачивает фразу-загадку, которую до сих пор никто разгадать не может. «В то же время важно констатировать, что в 2020 году некоторые расходы в военной сфере будут производиться по иной логике», — сказал Пашинян, не уточнив при этом, в чем именно проявится такое изменение «логики» расходов на оборону. Тем более что дальнейшая логика самого премьера о том, что «результаты, зарегистрированные в сфере борьбы с коррупцией, будут использованы для повышения уровня обороноспособности Армении», просто не выдерживает никакой критики.

Надо же ведь! У революционного премьера оборона и коррупция дополняют друг друга. Открытие, достойное внесения в Книгу рекордов Гиннеса. Да и как можно закладывать в одну из важнейших статей расходной части бюджета целых 150 млн долларов, планируя погасить их за счет борьбы с коррупцией. Или масштабы коррупции здесь столь бескрайние, что в любое время можно забрать (не вдаваясь в подробности, законно или нет) у коррупционеров желаемую сумму. Или Пашинян четко рассчитал, у какого коррупционера и сколько он возьмет для покрытия 25% оборонных расходов. Да, с логикой у Пашиняна не все в порядке, об этом говорят уже не только дипломаты, но и кухарки в странах нашего региона. Да и как сочетается его логика о повышении расходов на оборону с приказом министра обороны страны-оккупанта Давида Тонояна о формировании в составе армянской армии женской дивизии. Как только мог народ, называющий себя коренным кавказским, додуматься создать женскую дивизию. Что мужиков нет?